Peintures et sculptures Le Chambon-sur-Lignon

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-15

Huiles et patines , oeuvres de Catherine Goujon. Vernissage le 01 août. Aux heures d’ouverture de l’office de tourisme.

Office de tourisme Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

Huiles et patines , works by Catherine Goujon. Opening on August 01. Tourist office opening hours.

