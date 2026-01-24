Pèlerinage National Français du Rosaire LOURDES Lourdes

Pèlerinage National Français du Rosaire

LOURDES 1 avenue Monseigneur Théas Lourdes Hautes-Pyrénées

Le Pèlerinage du Rosaire se déroulera dans le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes du 7 au 11 octobre 2026.

Le pèlerinage du Rosaire est l’un des derniers grands rassemblements français de la saison des pèlerinages à Lourdes.

Animé par les frères dominicains, il rassemble dans le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes des milliers de fidèles qui viennent de toute la France.

Programme à venir prochainement.

English :

The Rosary Pilgrimage will take place in the Sanctuary of Notre-Dame de Lourdes from October 7 to 11, 2026.

The Rosary Pilgrimage is one of the last major French gatherings of the Lourdes pilgrimage season.

Led by the Dominican friars, it brings thousands of faithful from all over France to the Notre-Dame de Lourdes Shrine.

Program coming soon.

