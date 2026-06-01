Péniche Nanna : toute la programmation de juin Nanna, péniche littéraire Paris lundi 1 juin 2026.

Lancements de livres, rencontres, débats, book clubs et ateliers d’écriture se succèdent tout au long de l’année. Les soirées prolongent ces rendez-vous dans une atmosphère vivante, où auteurs et lecteurs se retrouvent autrement.

À bord, une collection permanente de 5000 livres accompagne le lieu toute l’année. Les ouvrages sont accessibles librement, à feuilleter ou à lire sur place, pour que la littérature circule simplement.

Entre le pont supérieur lumineux et le Book Club en cale, plus intime, Nanna fait coexister naturellement les livres et la fête.

•⁠ ⁠2 juin : Atelier d’écriture avec l’école Les Mots

•⁠ ⁠⁠5 au 7 juin : Festival Larousse sur Seine

•⁠ ⁠⁠10 juin : Soirée d’inauguration

•⁠ ⁠⁠11 juin : Lancement BD Kam Hugh

•⁠ ⁠⁠15 juin : Bookclub Premieres pages

•⁠ ⁠⁠21 juin : Bookclub Chapitre suivant

•⁠ ⁠⁠27 juin : Enregistrement en direct du podcast Populaires Podcast

•⁠ ⁠⁠28 juin : Bookclub de Lola Moreau (@labibliothequedepoche)

Découvrez la programmation complète en un clic !

Nanna est une péniche littéraire et festive, amarrée sur la Seine face à Notre-Dame.

Du lundi 01 juin 2026 au mardi 30 juin 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-01T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-01T01:59:59+02:00

Date(s) :

Nanna, péniche littéraire Port de Montebello 75005 Paris



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