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Penser, douter, décider — Une soirée avec la Philomobile Carrousel des Arts Besançon

vendredi 18 septembre 2026 · Carrousel des Arts · Besançon

Penser, douter, décider — Une soirée avec la Philomobile Carrousel des Arts Besançon

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
19:00
Heure de fin
22:00
Lieu
Carrousel des Arts
Adresse
19 rue Xavier Marmier
Ville
25000 Besançon
Département
Doubs
Tarif
22

Une soirée philosophique avec Laurence Bouchet et sa Philomobile, ce camion avec lequel elle sillonne les routes. Pas une conférence : une initiation au dialogue. Ouvert à tous, sans prérequis !

Faut-il être sûr de soi pour agir ? Peut-on décider sans garantie de réussir ? Le doute est-il une faiblesse, ou une force ?

Les Tables Rond’Agapè ouvrent leur saison avec Laurence Bouchet, philosophe praticienne et fondatrice de la Philomobile — ce camion aménagé avec lequel elle parcourt les routes pour proposer consultations, ateliers et rencontres ouvertes à tous, sur les marchés, dans les cafés, dans les villages.

Après vingt-cinq ans d’enseignement en lycée, elle a choisi de sortir la philosophie des salles de classe. Depuis quinze ans, elle anime des dialogues philosophiques auprès d’entrepreneurs, d’enseignants, d’enfants — et pendant dix ans, à la maison d’arrêt de Besançon.

Comme elle le dit elle-même : « Il ne s’agira pas d’assister à une conférence, mais d’expérimenter ensemble une autre manière de penser : plus lente, plus exigeante, plus libre. »

Au programme : découverte de la Philomobile garée devant le Carrousel, intermède d’ancrage par Anne Biton, atelier philo interactif.

Tarifs et billetterie :
Chaque billet inclut l’accès à la rencontre et les agapes de clôture (boissons et de quoi grignoter pour prolonger les échanges).
22 € : Tarif plein
18 € : Tarif solidaire (si le budget est un frein)

Aucune connaissance en philosophie n’est requise. La seule condition : accepter de jouer le jeu du dialogue.

Ouverture des portes à 18h45. Jauge limitée, réservation conseillée.

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