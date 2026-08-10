Penser, douter, décider — Une soirée avec la Philomobile Carrousel des Arts Besançon
vendredi 18 septembre 2026 · Carrousel des Arts · Besançon
Informations pratiques
Une soirée philosophique avec Laurence Bouchet et sa Philomobile, ce camion avec lequel elle sillonne les routes. Pas une conférence : une initiation au dialogue. Ouvert à tous, sans prérequis !
Faut-il être sûr de soi pour agir ? Peut-on décider sans garantie de réussir ? Le doute est-il une faiblesse, ou une force ?
Les Tables Rond’Agapè ouvrent leur saison avec Laurence Bouchet, philosophe praticienne et fondatrice de la Philomobile — ce camion aménagé avec lequel elle parcourt les routes pour proposer consultations, ateliers et rencontres ouvertes à tous, sur les marchés, dans les cafés, dans les villages.
Après vingt-cinq ans d’enseignement en lycée, elle a choisi de sortir la philosophie des salles de classe. Depuis quinze ans, elle anime des dialogues philosophiques auprès d’entrepreneurs, d’enseignants, d’enfants — et pendant dix ans, à la maison d’arrêt de Besançon.
Comme elle le dit elle-même : « Il ne s’agira pas d’assister à une conférence, mais d’expérimenter ensemble une autre manière de penser : plus lente, plus exigeante, plus libre. »
Au programme : découverte de la Philomobile garée devant le Carrousel, intermède d’ancrage par Anne Biton, atelier philo interactif.
Tarifs et billetterie :
Chaque billet inclut l’accès à la rencontre et les agapes de clôture (boissons et de quoi grignoter pour prolonger les échanges).
22 € : Tarif plein
18 € : Tarif solidaire (si le budget est un frein)
Aucune connaissance en philosophie n’est requise. La seule condition : accepter de jouer le jeu du dialogue.
Ouverture des portes à 18h45. Jauge limitée, réservation conseillée.
À voir aussi à Besançon (Doubs)
- Visite théâtralisée un voyage dans le temps au XVIIIème siècle Besançon 10 août 2026
- Instants gourmands Besançon 27 août 2026
- Exposition de sortie de résidence « Fragment, reflet et trace », Maison de l’Architecture de Franche-Comté, Besançon 3 septembre 2026
- Portes Ouvertes du Beorn Sport Club La Grange de Beorn Besançon 4 septembre 2026
- 79e Festival de musique de Besançon Besançon 11 septembre 2026