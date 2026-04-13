Penser les bijoux amazighs aujourd’hui : entre symbolique, matérialité et transmission, Château de Fontainebleau – salon Victoria, Fontainebleau

Penser les bijoux amazighs aujourd’hui : entre symbolique, matérialité et transmission Samedi 6 juin, 14h00 Château de Fontainebleau – salon Victoria Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00

Cette intervention à deux voix interroge la continuité du bijou amazigh marocain comme patrimoine vivant. En croisant une lecture symbolique des formes protectrices, notamment la khamsa, avec l’étude matérielle et la conservation des bijoux de l’Anti-Atlas, elle montre comment ces objets traversent le temps par les gestes, les usages et les savoir-faire. Loin d’être un patrimoine figé, le bijou amazigh apparaît comme un espace de transmission active, où mémoire, matière et création assurent la permanence d’une culture en constante réinvention.

Château de Fontainebleau – salon Victoria Château de fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

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