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AGENDA · Guéret

Pères Espace Fayolle Guéret

vendredi 11 décembre 2026 · Espace Fayolle · Guéret

Pères Espace Fayolle Guéret

Informations pratiques

Début
vendredi 11 décembre 2026
Fin
vendredi 11 décembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Espace Fayolle
Adresse
6 Avenue Fayolle
Ville
23000 Guéret
Département
Creuse
Tarif
2 2 Tarif de base plein tarif

Guéret

Pères

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 20:30:00
fin : 2026-12-11 22:00:00

Date(s) :
2026-12-11

Laurianne Baudouin et Samuel Gallet nous interrogent sur l’héritage familial à travers la figure du père…
Que fait-on de nos pères quand on est grand-mère, mère,
jeune fille, fillette ? Que fait-on de nos pères quand on est grand-père, père, jeune homme, garçon ? Que fait-on d’eux, de ces fantômes familiaux ? Quel fantôme du passé nous hante ? Comment nous construisons-nous quand le père abandonne, rejette, nie notre existence ? Ou au contraire est trop présent, trop parfait, trop aimant ?
Chantier, sortie de résidence.
Résidence de création du 7 au 11 décembre
Répétition publique le 9 décembre à partir de 14h
Lecture avec Laurianne Baudouin et son équipe artistique, extraits de Pères de Samuel Gallet. Jeudi 10 décembre à 18h30 à la BMGG, entrée libre.   .

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94  lagueretoise@ville-gueret.fr

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English : Pères

L’événement Pères Guéret a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Grand Guéret

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