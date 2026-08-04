Pères Espace Fayolle Guéret

Informations pratiques

Guéret

Pères

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 20:30:00

fin : 2026-12-11 22:00:00

Date(s) :

2026-12-11

Laurianne Baudouin et Samuel Gallet nous interrogent sur l’héritage familial à travers la figure du père…

Que fait-on de nos pères quand on est grand-mère, mère,

jeune fille, fillette ? Que fait-on de nos pères quand on est grand-père, père, jeune homme, garçon ? Que fait-on d’eux, de ces fantômes familiaux ? Quel fantôme du passé nous hante ? Comment nous construisons-nous quand le père abandonne, rejette, nie notre existence ? Ou au contraire est trop présent, trop parfait, trop aimant ?

Chantier, sortie de résidence.

Résidence de création du 7 au 11 décembre

Répétition publique le 9 décembre à partir de 14h

Lecture avec Laurianne Baudouin et son équipe artistique, extraits de Pères de Samuel Gallet. Jeudi 10 décembre à 18h30 à la BMGG, entrée libre. .

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr

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English : Pères

L’événement Pères Guéret a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Grand Guéret