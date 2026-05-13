Performance dansée, Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon

Performance dansée Samedi 23 mai, 21h30, 22h00 Musée des Beaux-Arts de Dijon Côte-d’Or

Durée 15 minutes – Rendez-vous sur le palier de l’exposition temporaire (3e étage)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:15:00+02:00

Abstraits et figuratifs, les tableaux de Djamel Tatah composent une chorégraphie des corps dans laquelle la répétition et la variation des formes s’imposent comme une expérience dans la peinture. Immergez-vous dans son œuvre à travers cette performance dansée.

Avec la danseuse Manon Grange-Peterlé.

Musée des Beaux-Arts de Dijon 1 Place de la Sainte Chapelle, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380745209 https://beaux-arts.dijon.fr Restes du Palais des Ducs de Bourgogne

Abstraits et figuratifs, les tableaux de Djamel Tatah composent une chorégraphie des corps dans laquelle la répétition et la variation des formes s’imposent comme une expérience dans la peinture. son…

© Musée des Beaux-Arts de Dijon / Vincent Arbelet