Performance de breakdance photographique de Yoriyas, Château de Fontainebleau – cour d’Honneur, Fontainebleau
Performance de breakdance photographique de Yoriyas, Château de Fontainebleau – cour d’Honneur, Fontainebleau dimanche 7 juin 2026.
Performance de breakdance photographique de Yoriyas Dimanche 7 juin, 15h00 Château de Fontainebleau – cour d’Honneur Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:30:00+02:00
À la fois danseur et photographe, Yoriyas conjugue improvisation de breakdance et street photography. Ses prises de vue, réalisées en pleine chorégraphie, transforment le château en décor et les festivaliers en acteurs d’un spectacle inédit.
Château de Fontainebleau – cour d’Honneur Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art
Casablanca not the movie © Yoriyas
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