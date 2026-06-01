Performance de breakdance photographique de Yoriyas, Château de Fontainebleau – cour d’Honneur, Fontainebleau

Performance de breakdance photographique de Yoriyas Dimanche 7 juin, 15h00 Château de Fontainebleau – cour d’Honneur Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:30:00+02:00

À la fois danseur et photographe, Yoriyas conjugue improvisation de breakdance et street photography. Ses prises de vue, réalisées en pleine chorégraphie, transforment le château en décor et les festivaliers en acteurs d’un spectacle inédit.

Château de Fontainebleau – cour d’Honneur Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art

Casablanca not the movie © Yoriyas