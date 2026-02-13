Performance Écrit Nous, Bibliobus, arrêt place Nansouty, Bordeaux

Performance Écrit Nous Vendredi 6 mars, 15h30 Bibliobus, arrêt place Nansouty Gironde

Entrée libre, gratuit

Venez participer à la performance Écrit Nous avec l’artiste visuel et poète Aurélien Nadaud. Un moment d’écriture participatif et éphémère dans l’espace public à l’aide de scotch.

Vendredi 6 mars sur la place Nansouty, de 15h30 à 18h00, à l’arrêt du bibliobus.

Dans le cadre du Printemps des poètes.

Bibliobus, arrêt place Nansouty Place Nansouty, Bordeaux Bordeaux 33800 Nansouty Gironde Nouvelle-Aquitaine

Aurélien Nadaud