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AGENDA · Lagny-sur-Marne

Performance live d’une peinture par Star97, Square Foucher de Careil, Lagny-sur-Marne

dimanche 20 septembre 2026 · Square Foucher de Careil · Lagny-sur-Marne

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Square Foucher de Careil
Adresse
8, Cr Pierre Herbin 77400 Lagny-sur-Marne
Ville
77400 Lagny-sur-Marne
Département
Seine-et-Marne

Performance live d’une peinture par Star97 Dimanche 20 septembre, 10h00 Square Foucher de Careil Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Star97 est artiste peintre muraliste depuis plus de 15 ans. À la bombe aérosol, il compose des fresques qui cherchent à révéler la force des visages, des lieux avec une esthétique engagée et contemporaine.
Venez découvrir la création d’une peinture et repartez avec un morceau de celle-ci.

Square Foucher de Careil 8, Cr Pierre Herbin 77400 Lagny-sur-Marne Lagny-sur-Marne 77400 Seine-et-Marne Île-de-France
Performance artistique

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