Performance live d’une peinture par Star97, Square Foucher de Careil, Lagny-sur-Marne

Informations pratiques

Performance live d’une peinture par Star97 Dimanche 20 septembre, 10h00 Square Foucher de Careil Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Star97 est artiste peintre muraliste depuis plus de 15 ans. À la bombe aérosol, il compose des fresques qui cherchent à révéler la force des visages, des lieux avec une esthétique engagée et contemporaine.

Venez découvrir la création d’une peinture et repartez avec un morceau de celle-ci.

Square Foucher de Careil 8, Cr Pierre Herbin 77400 Lagny-sur-Marne Lagny-sur-Marne 77400 Seine-et-Marne Île-de-France

Performance artistique