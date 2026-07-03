Performance musicale – Sounding – de la ligne Kármán à zéro de Filippo Fabbri Wilde – Le Lieu Paris
jeudi 9 juillet 2026 · Wilde - Le Lieu · Paris
Informations pratiques
Sounding est une performance musicale et sonore fondée sur
la traversée verticale de l’atmosphère terrestre, depuis la ligne de
Kármán (100 km), frontière conventionnelle de l’espace, jusqu’au sol.
Les propriétés physiques des différentes couches atmosphériques —
densité, température, pression, propagation du son — deviennent ici des
matériaux compositionnels qui structurent l’œuvre musicale.
À l’image des neuf cieux décrits par Dante Alighieri dans le Paradis,
l’œuvre propose un parcours vertical à travers les strates du ciel.
Dans un contexte de bouleversements climatiques, elle invite à
écouter l’atmosphère comme une matière commune et vulnérable, dont les
transformations témoignent de l’empreinte croissante des activités
humaines sur le ciel lui-même.
Cette performance musicale se tient de le cadre de l’événement « Quand le ciel recule » – Exposition collective art-science
Wilde – Le Lieu | 4-6 rue François Miron, donnant sur la place baudoyer, Paris 4e
Du 1er au 12 juillet 2026
Entrée libre de 11h à 21h
Dans le cadre de l’exposition « Quand le ciel recule », Filippo Fabbri vous propose une performance musicale : Sounding – de la ligne Kármán à zéro.
Le mercredi 08 juillet 2026
de 21h00 à 22h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-09T00:00:00+02:00
fin : 2026-07-09T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-08T21:00:00+02:00_2026-07-08T22:00:00+02:00
Wilde – Le Lieu 4-6, rue François Miron 75004 Paris
https://beacons.ai/quand_le_ciel_recule
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