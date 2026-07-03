Informations pratiques

Sounding est une performance musicale et sonore fondée sur

la traversée verticale de l’atmosphère terrestre, depuis la ligne de

Kármán (100 km), frontière conventionnelle de l’espace, jusqu’au sol.

Les propriétés physiques des différentes couches atmosphériques —

densité, température, pression, propagation du son — deviennent ici des

matériaux compositionnels qui structurent l’œuvre musicale.

À l’image des neuf cieux décrits par Dante Alighieri dans le Paradis,

l’œuvre propose un parcours vertical à travers les strates du ciel.

Dans un contexte de bouleversements climatiques, elle invite à

écouter l’atmosphère comme une matière commune et vulnérable, dont les

transformations témoignent de l’empreinte croissante des activités

humaines sur le ciel lui-même.

Cette performance musicale se tient de le cadre de l’événement « Quand le ciel recule » – Exposition collective art-science

Wilde – Le Lieu | 4-6 rue François Miron, donnant sur la place baudoyer, Paris 4e

Du 1er au 12 juillet 2026

Entrée libre de 11h à 21h

Dans le cadre de l’exposition « Quand le ciel recule », Filippo Fabbri vous propose une performance musicale : Sounding – de la ligne Kármán à zéro.

Le mercredi 08 juillet 2026

de 21h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-09T00:00:00+02:00

fin : 2026-07-09T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-08T21:00:00+02:00_2026-07-08T22:00:00+02:00

Wilde – Le Lieu 4-6, rue François Miron 75004 Paris

https://beacons.ai/quand_le_ciel_recule



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