Performance « TITUBA : ET SI JE TE DIS SORCIERE ?» Médiathèque James Baldwin Paris

La compagnie Le Makila rend hommage au destin d’une femme ayant vraiment existé, connue, et souvent méconnue sous le nom de Tituba, qui a fait partie des 200 personnes jugées pour sorcellerie lors du célèbre procès de Salem en 1692.

Librement inspirée du roman de Maryse Condé : Moi, Tituba, sorcière noire de Salem, le fil de cette performance interactive, qui nous plonge dans la mémoire des traites et de l’esclavage, convie aussi le public à redécouvrir le sort réservé aux femmes non conventionnelles dans l’histoire. Un vrai-faux procès de Tituba clôture le parcours où chacun·e est invité·e à jouer un rôle et donner son avis.

Un spectacle produit par la Cie Le Makila

Avec Julia Alimasi, Michèle Detic, Manon Jomain, Joana Kodjunzic

Écriture et mise en scène : Naïsiwon El Aniou, scénographie : Gil Gaullier, conseil lumières : Sylvain Pielli

*Cette performance fait partie du projet ©ARCANES CAJUNS : EXILS ET MARONNAGES, héritages spirituels, artistiques et politiques de grandes figures féminines du passé.

Venez découvrir une performance de théâtre d’objets, jouée, chantée, dansée librement inspirée du roman, de Maryse Condé « Moi Tituba, sorcière noire de Salem ». Un spectacle dans le cadre du mois des mémoires 2026 – Mairie de Paris 19ème.

Le jeudi 21 mai 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-21T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-22T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-21T19:00:00+02:00_2026-05-21T21:00:00+02:00

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/



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