PERFORMANCE VÉGÉTALE ET MUSICALE : LA FAILLE, Musée Sandelin, Saint-Omer

Informations pratiques

PERFORMANCE VÉGÉTALE ET MUSICALE : LA FAILLE Dimanche 20 septembre, 14h00 Musée Sandelin Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:50:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:50:00+02:00

Dans l’environnement urbain, la nature est maitrisée et organisée en jardins, en parcs, en allées. La ville se développe sur sa croûte de bitume, omniprésent, tout à la fois rassurant et étouffant. Pourtant, des plantes arrivent à pousser ici ou là. Il leur suffit d’un peu de terre, entre deux pavés, d’un trou dans le bitume, d’une fissure sur un mur, d’une faille dans la maîtrise. De cette vulnérabilité naît l’inattendu, la beauté, la poésie d’une nature sauvage. Bloom et Peel parcourent les rues à la recherche de ces failles qu’elles aiment faire éclore. Avec leur rituel organique, elles permettent l’émergence d’un paysage énigmatique qui se révèle petit à petit, comme un microcosme vivant, imaginaire et sonore. Par la compagnie Métalu à chahuter.

Musée Sandelin 14 Rue Carnot, 62500 Saint-Omer, France Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321380094 https://www.musees-saint-omer.fr Cet hôtel particulier du XVIIIe siècle suit le modèle parisien de l’hôtel « entre cour et jardin ». Le corps de logis principal se prolonge par deux ailes en retour hébergeant les écuries et les cuisines, l’ensemble formant un « U » autour de la cour principale qui donne sur le rue. De l’autre côté, le bâtiment s’ouvre sur un jardin « à la française ». D’esprit « rocaille », le décor sculpté anime la façade de motifs végétaux ou animaux aux contours complexes.

Dans l’environnement urbain, la nature est maitrisée et organisée en jardins, en parcs, en allées. La ville se développe sur sa croûte de bitume, omniprésent, tout à la fois rassurant et étouffant. à…

©MuséeSandelin