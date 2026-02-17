Performances sonores, Théâtre de Mayenne, Mayenne
Performances sonores, Théâtre de Mayenne, Mayenne samedi 23 mai 2026.
Performances sonores Samedi 23 mai, 20h00, 22h00 Théâtre de Mayenne Mayenne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00
L’artiste Stéphane Marin (Espaces sonores) propose deux performances sonores dans le château, transformant ainsi l’architecture en matière sonore à explorer.
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L’artiste Stéphane Marin (Espaces sonores) propose deux performances sonores dans le château, transformant ainsi l’architecture en matière sonore à explorer.
©Musée du château de Mayenne
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