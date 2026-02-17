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Performances sonores, Théâtre de Mayenne, Mayenne

Performances sonores, Théâtre de Mayenne, Mayenne

Performances sonores, Théâtre de Mayenne, Mayenne samedi 23 mai 2026.

Lieu : Théâtre de Mayenne

Adresse : Place Juhel, 53100 Mayenne

Ville : 53100 Mayenne

Département : Mayenne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Performances sonores Samedi 23 mai, 20h00, 22h00 Théâtre de Mayenne Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

L’artiste Stéphane Marin (Espaces sonores) propose deux performances sonores dans le château, transformant ainsi l’architecture en matière sonore à explorer.

Théâtre de Mayenne Place Juhel, 53100 Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire 0243302121 https://www.museeduchateaudemayenne.fr https://www.facebook.com/chateau.de.mayenne/;https://www.instagram.com/chateaudemayenne/;https://x.com/museemayenne Bus de ville : arrêt Cinéma. Parking : Quai de la république.
L’artiste Stéphane Marin (Espaces sonores) propose deux performances sonores dans le château, transformant ainsi l’architecture en matière sonore à explorer.

©Musée du château de Mayenne

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