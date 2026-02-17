Performances sonores, Théâtre de Mayenne, Mayenne

Performances sonores Samedi 23 mai, 20h00, 22h00 Théâtre de Mayenne Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

L’artiste Stéphane Marin (Espaces sonores) propose deux performances sonores dans le château, transformant ainsi l’architecture en matière sonore à explorer.

Théâtre de Mayenne Place Juhel, 53100 Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire 0243302121 https://www.museeduchateaudemayenne.fr https://www.facebook.com/chateau.de.mayenne/;https://www.instagram.com/chateaudemayenne/;https://x.com/museemayenne Bus de ville : arrêt Cinéma. Parking : Quai de la république.

L’artiste Stéphane Marin (Espaces sonores) propose deux performances sonores dans le château, transformant ainsi l’architecture en matière sonore à explorer.

©Musée du château de Mayenne