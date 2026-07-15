Perlimpinpin Karine Dubernet CCM Jean Gagnant Limoges
vendredi 9 octobre 2026 · CCM Jean Gagnant · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Perlimpinpin Karine Dubernet
CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:00:00
fin : 2026-10-09 21:30:00
Date(s) :
2026-10-09
Connue pour son humour incisif, Karine Dubernet propose avec Perlimpinpin une satire mordante des travers de notre société. Politique, santé, écologie… aucun sujet n’échappe à son regard affûté, porté par une écriture malicieuse et un sens du rythme comique redoutable. Derrière les rires, le spectacle offre un miroir intelligent et percutant de notre époque. Chroniqueuse sur Rire et Chansons et dans La Revue de Presse sur Paris Première, Karine Dubernet séduit par son énergie, ses personnages hauts en couleur et son interprétation charismatique. Entre humour, satire sociale et absurde, elle promet une soirée aussi drôle que réfléchie. .
CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 94 00
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English : Perlimpinpin Karine Dubernet
L’événement Perlimpinpin Karine Dubernet Limoges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Limoges Métropole
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