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Permanence, Centre social Annam (Demi grande salle), Paris

Permanence, Centre social Annam (Demi grande salle), Paris

Permanence, Centre social Annam (Demi grande salle), Paris lundi 15 juin 2026.

Lieu : Centre social Annam (Demi grande salle)

Adresse : 4 rue d'Annam, Paris, 75020

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : lundi 15 juin 2026

Fin : lundi 15 juin 2026

Tarif : Rendez-vous individue

Permanence Lundi 15 juin, 10h30 Centre social Annam (Demi grande salle) Paris

Rendez-vous individue

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-15T10:30:00+02:00 – 2026-06-15T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-15T10:30:00+02:00 – 2026-06-15T12:30:00+02:00

Centre social Annam (Demi grande salle) 4 rue d’Annam, Paris, 75020 Paris 75020 Quartier du Père-Lachaise Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://actions-traitements.org/at/contact »}]
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