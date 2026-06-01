Permanence, Centre social Annam (Demi grande salle), Paris
Permanence, Centre social Annam (Demi grande salle), Paris lundi 15 juin 2026.
Permanence Lundi 15 juin, 10h30 Centre social Annam (Demi grande salle) Paris
Rendez-vous individue
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-15T10:30:00+02:00 – 2026-06-15T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-15T10:30:00+02:00 – 2026-06-15T12:30:00+02:00
Centre social Annam (Demi grande salle) 4 rue d’Annam, Paris, 75020 Paris 75020 Quartier du Père-Lachaise Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://actions-traitements.org/at/contact »}]
Permanence numérique
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