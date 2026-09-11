Permanence d’accompagnement à l’autodéfense administrative pour adultes TDAH ou autistes Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 17e arrondissement PARIS

Informations pratiques

À l’occasion de la Quinzaine de l’accessibilité et de l’inclusion organisée par la Ville de Paris, notre association propose un temps d’échange individuel et confidentiel destiné aux adultes concernés par un trouble du neurodéveloppement (autisme ou trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité).

L’objectif est de mieux faire connaître vos droits et de vous orienter vers les démarches utiles face aux administrations : aménagements pour les études ou le travail, accès au diagnostic sans moyens financiers importants, démarches auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) pour obtenir une reconnaissance ou des aides à l’autonomie, difficultés spécifiques rencontrées par les personnes étrangères, questions liées aux discriminations pour les personnes LGBT, ou encore recherche d’un professionnel du droit compétent sur ces sujets.

Notre association est composée et animée par des personnes elles-mêmes concernées par ces troubles, diplômées en droit ou en politiques publiques, ce qui permet un accompagnement fondé sur une expérience vécue autant que sur des connaissances administratives.

Cette permanence se fait uniquement sur rendez-vous, réservé aux adultes majeurs autistes ou TDAH, qu’ils soient déjà diagnostiqués ou en recherche d’un diagnostic. Elle ne s’adresse pas aux familles d’enfants concernés.

Pour réserver un créneau, envoyez un email à contact@neuroconvergences.org en précisant votre nom, prénom, âge, le créneau horaire souhaité (entre 10h et 14h) et le ou les sujets que vous aimeriez aborder.

Accéder à ses droits, se faire diagnostiquer, trouver le bon interlocuteur : rien n’est évident quand on est autiste ou TDAH, et les professionnels ne sont pas encore complétement sensibilisés à ces réalités. À cela s’ajoutent des difficultés financières fréquentes, qui rendent les solutions existantes bien moins accessibles qu’il n’y paraît. Cet atelier individuel a pour but d’échanger et d’informer sur notre capacité à faire valoir nos droits.

Le samedi 26 septembre 2026

de 10h00 à 14h00

gratuit

Réservation obligatoire en envoyant via courriel : contact@neuroconvergences.org

Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T13:00:00+02:00

fin : 2026-09-26T17:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T10:00:00+02:00_2026-09-26T14:00:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 17e arrondissement 25 rue Lantiez 75017 PARIS

contact@neuroconvergences.org



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