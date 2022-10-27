Permanence d’information sur les cancers – Association Rose Up, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Permanence d’information sur les cancers – Association Rose Up 27 octobre 2022 – 6 mai 2023 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2022-10-27T14:00:00+02:00 – 2022-10-27T17:30:00+02:00

Fin : 2023-05-06T14:00:00+02:00 – 2023-05-06T17:30:00+02:00

Pendant les périodes de vacances scolaires (zone C), les partenaires de la Cité de la santé sont présents dans l’exposition Cancers afin de vous orienter et de répondre à vos questions.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

14h-17h30 [CONSEIL] L’association Rose Up, partenaire de la Cité de la santé, répond à vos questions dans l’exposition CANCERS. cancer Rose Up