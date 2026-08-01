Permanence du fonds ancien Bibliothèque Fonds Ancien Gray
mardi 25 août 2026 · Bibliothèque Fonds Ancien · Gray
Informations pratiques
Gray
Permanence du fonds ancien
Bibliothèque Fonds Ancien 1 Place Charles de Gaulle Gray Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 10:00:00
fin : 2026-08-25 11:00:00
Date(s) :
2026-08-25
Permanence au fonds ancien de la Bibliothèque municipale de Gray.
Vous êtes passionné par les livres anciens et l’histoire locale ? Ne manquez pas la permanence de Michel Mauclair au fonds ancien de la grande bibliothèque ! .
Bibliothèque Fonds Ancien 1 Place Charles de Gaulle Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 01
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English : Permanence du fonds ancien
L’événement Permanence du fonds ancien Gray a été mis à jour le 2026-08-08 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
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