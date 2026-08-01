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AGENDA · Gray

Permanence du fonds ancien Bibliothèque Fonds Ancien Gray

mardi 25 août 2026 · Bibliothèque Fonds Ancien · Gray

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Bibliothèque Fonds Ancien
Adresse
1 Place Charles de Gaulle
Ville
70100 Gray
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Gray

Permanence du fonds ancien

Bibliothèque Fonds Ancien 1 Place Charles de Gaulle Gray Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 10:00:00
fin : 2026-08-25 11:00:00

Date(s) :
2026-08-25

Permanence au fonds ancien de la Bibliothèque municipale de Gray.
Vous êtes passionné par les livres anciens et l’histoire locale ? Ne manquez pas la permanence de Michel Mauclair au fonds ancien de la grande bibliothèque !   .

Bibliothèque Fonds Ancien 1 Place Charles de Gaulle Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 01 

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English : Permanence du fonds ancien

L’événement Permanence du fonds ancien Gray a été mis à jour le 2026-08-08 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

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