Permanence Guid’Asso Espace Socio-Culturel Brioude
mercredi 9 septembre 2026 · Espace Socio-Culturel · Brioude
Informations pratiques
Brioude
Permanence Guid’Asso
Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 14:00:00
fin : 2026-09-09 16:00:00
Date(s) :
2026-09-09
Vous êtes bénévoles ou représentants d’associations et avez besoin d’informations, notre référent guid’asso est là pour vous répondre!
Gratuit sans RDV
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Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 42 declicbrioude@wanadoo.fr
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English :
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Free, no appointment needed
L’événement Permanence Guid’Asso Brioude a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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