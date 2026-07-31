Permanence Guid’Asso Espace Socio-Culturel Brioude

Informations pratiques

Brioude

Permanence Guid’Asso

Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 14:00:00

fin : 2026-09-09 16:00:00

Date(s) :

2026-09-09

Vous êtes bénévoles ou représentants d’associations et avez besoin d’informations, notre référent guid’asso est là pour vous répondre!



Gratuit sans RDV

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Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 42 declicbrioude@wanadoo.fr

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English :

If you’re a volunteer or a representative of an organization and need information, our Guid’asso representative is here to help!

Free, no appointment needed

L’événement Permanence Guid’Asso Brioude a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne