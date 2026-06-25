PERMANENCE INTERIM, Aixe-sur-Vienne – 87-ML ST YRIEIX LA PERCHE, Aixe-sur-Vienne
lundi 14 décembre 2026 · Aixe-sur-Vienne - 87-ML ST YRIEIX LA PERCHE · Aixe-sur-Vienne
Informations pratiques
PERMANENCE INTERIM Lundi 14 décembre, 14h00 Aixe-sur-Vienne – 87-ML ST YRIEIX LA PERCHE Haute-Vienne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-14T14:00:00+01:00 – 2026-12-14T15:00:00+01:00
Fin : 2026-12-14T14:00:00+01:00 – 2026-12-14T15:00:00+01:00
Venez muni de votre cv rencontrer L’agence d’Emploi Optineris qui tient une permanence tout public dans les locaux de la Mission Locale Rurale de la Haute-Vienne à Aixe sur Vienne. 3 créneaux disponibles: 15h/15h30 et 16h (2 créneaux étant réservés aux jeunes de la Mission Locale 14h et 14h30)
L’agence d’Emploi Optineris tient une permanence tout public dans les locaux de la Mission Locale Rurale de la Haute-Vienne à Aixe sur Vienne. N’oubliez pas votre CV! 3 CRENEAUX HORAIRES: 15h/15h30 ET 16H
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Venez muni de votre cv rencontrer L’agence d’Emploi Optineris qui tient une permanence tout public dans les locaux de la Mission Locale Rurale de la Haute-Vienne à Aixe sur Vienne.
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