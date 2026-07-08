Permanences licences pour la saison 2026/2027 Handball Club de Valréas (HBCV) Complèxe Sportif du Vignarès Valréas

Informations pratiques

Valréas

Permanences licences pour la saison 2026/2027 Handball Club de Valréas (HBCV)

Complèxe Sportif du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 18:00:00

fin : 2026-07-15 20:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15

Venez rencontrer l’équipe dirigeante et technique lors des permanences licences afin de préparer la saison sportive 2026/2027! Sur place, renseignements et visite des infrastructures!

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Complèxe Sportif du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@sud.ffhandball.net

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English :

Come meet the management and coaching staff during the membership registration sessions to get ready for the 2026/2027 sports season! Information and a tour of the facilities will be available on site!

L’événement Permanences licences pour la saison 2026/2027 Handball Club de Valréas (HBCV) Valréas a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes