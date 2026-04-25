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Personne ne pourra nous enlever la pluie d’été Saison Ah ? Parking du CCAS Parthenay

Personne ne pourra nous enlever la pluie d’été Saison Ah ? Parking du CCAS Parthenay

Personne ne pourra nous enlever la pluie d’été Saison Ah ? Parking du CCAS Parthenay samedi 6 juin 2026.

Lieu : Parking du CCAS

Adresse : 10 Rue de la Citadelle

Ville : 79200 Parthenay

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : Gratuit

Parthenay

Personne ne pourra nous enlever la pluie d’été Saison Ah ?

Parking du CCAS 10 Rue de la Citadelle Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 17:30:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Tout public dès 6 ans

“Première” du spectacle !en France

Personne ne pourra nous enlever la pluie d’été SOLO CHORÉGRAPHIQUE EN DÉAMBULATION
Moÿ Moÿ Collective, Adèle Diridollou (79)

Creuser son sillon !

Un espace qu’on s’approprie au milieu d’un carrefour, un parquet de bal dans une ruelle, les traces de nos vies qui s’entremêlent sur le sol et de l’eau pour se laver les plaies. Faire exister une femme, avec sa puissance, ses failles, son trajet de vie et sa résilience. Creuser son sillon au petit matin, lorsque le soleil est au zénith, à la tombée de la nuit. On va suivre la route. Ce sera une longue avancée. Avancer. Personne ne pourra nous enlever la pluie d’été.   .

Parking du CCAS 10 Rue de la Citadelle Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37  RESAHsaison.festival@gmail.com

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English : Personne ne pourra nous enlever la pluie d’été Saison Ah ?

L’événement Personne ne pourra nous enlever la pluie d’été Saison Ah ? Parthenay a été mis à jour le 2026-04-25 par CC Parthenay Gâtine

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