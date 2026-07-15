Petit atelier parents/enfants autour de Guillaume & Harold Comédie de Caen Théâtre des Cordes Caen
samedi 13 mars 2027 · Comédie de Caen Théâtre des Cordes · Caen
Informations pratiques
Caen
Petit atelier parents/enfants autour de Guillaume & Harold
Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-13 10:00:00
fin : 2027-03-13 12:00:00
Date(s) :
2027-03-13
Les petits ateliers Un moment magique en famille !
Venez partager un moment créatif et joyeux lors des ateliers parents/enfants. Avec les artistes, explorez l’univers des spectacles. Une expérience ludique et festive à vivre ensemble !
Les petits ateliers Un moment magique en famille !
Venez partager un moment créatif et joyeux lors des ateliers parents/enfants. Avec les artistes, explorez l’univers des spectacles. Une expérience ludique et festive à vivre ensemble ! .
Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 46 27 29 renseignement@comediecaen.fr
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English : Petit atelier parents/enfants autour de Guillaume & Harold
Children’s workshops: A magical family experience!
Come and enjoy a creative and fun-filled time at our parent-and-child workshops. Join the artists as you explore the world of the performing arts. A fun and festive experience to enjoy together!
L’événement Petit atelier parents/enfants autour de Guillaume & Harold Caen a été mis à jour le 2026-07-08 par Calvados Attractivité
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