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Petit atelier parents/enfants autour de Longtemps, je me suis couché de bonne heure Comédie de Caen Théâtre des Cordes Caen

samedi 28 novembre 2026 · Comédie de Caen Théâtre des Cordes · Caen

Petit atelier parents/enfants autour de Longtemps, je me suis couché de bonne heure Comédie de Caen Théâtre des Cordes Caen

Informations pratiques

Début
samedi 28 novembre 2026
Fin
samedi 28 novembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Comédie de Caen Théâtre des Cordes
Adresse
32 rue des Cordes
Ville
14000 Caen
Département
Calvados
Tarif

Caen

Petit atelier parents/enfants autour de Longtemps, je me suis couché de bonne heure

Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 10:00:00
fin : 2026-11-28 12:00:00

Date(s) :
2026-11-28

Les petits ateliers Un moment magique en famille !
Venez partager un moment créatif et joyeux lors des ateliers parents/enfants. Avec les artistes, explorez l’univers des spectacles. Une expérience ludique et festive à vivre ensemble !
Les petits ateliers Un moment magique en famille !

Venez partager un moment créatif et joyeux lors des ateliers parents/enfants. Avec les artistes, explorez l’univers des spectacles. Une expérience ludique et festive à vivre ensemble !   .

Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 46 27 29  renseignement@comediecaen.fr

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English : Petit atelier parents/enfants autour de Longtemps, je me suis couché de bonne heure

Children’s workshops: A magical family experience!
Come and enjoy a creative and fun-filled time at our parent-and-child workshops. Join the artists as you explore the world of the performing arts. A fun and festive experience to enjoy together!

L’événement Petit atelier parents/enfants autour de Longtemps, je me suis couché de bonne heure Caen a été mis à jour le 2026-07-07 par Calvados Attractivité

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