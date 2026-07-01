Informations pratiques

Bruère-Allichamps

Petit-déjeuner

Noirlac Bruère-Allichamps Cher

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-17 10:30:00

fin : 2026-07-19 11:10:00

Date(s) :

2026-07-17

Un rituel matinal théâtral où deux cuistots-comédiens servent café, madeleines et récits. Un petit-déjeuner vivant, tendre et drôle, qui réveille les sens et ouvre la journée avec poésie.

Dans un comptoir circulaire qui devient l’arène du petit matin , deux acteur·rice·s-cordon-bleu accueillent les spectateurs autour d’un véritable petit-déjeuner café, œufs à la coque, madeleines maison. Le geste culinaire se mêle aux mots, entre jactance contemporaine, textes littéraires et fictions savoureuses inspirées de Proust, Lewis Carroll, Alexandra Badéa ou Bernard Noël.

Dans ce théâtre chaleureux où tout le monde voit tout le monde, les odeurs, les sons et les histoires se croisent pour offrir un rituel matinal plein de tendresse, d’humour et de partage. Un frichti poétique pour bien commencer la journée.

Événement coproduit avec Bourges 2028 6 .

Noirlac Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 17 16 resa@noirlac.fr

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English :

A theatrical morning ritual in which two chef-actors serve coffee, madeleines, and stories. A lively, heartwarming, and funny breakfast that awakens the senses and kicks off the day with a touch of poetry.

L’événement Petit-déjeuner Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-07-05 par BERRY