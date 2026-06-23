Petit déjeuner littéraire A la librairie Le Vent des Mots Lannemezan
samedi 11 juillet 2026 · A la librairie Le Vent des Mots · Lannemezan
Informations pratiques
Lannemezan
Petit déjeuner littéraire
A la librairie Le Vent des Mots 47 Rue Victor Hugo Lannemezan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 09:30:00
fin : 2026-07-11 11:00:00
Date(s) :
2026-07-11
L’association des Ami.e.s du Vent des Mots vous donne rendez-vous à la librairie autour d’un petit déjeuner littéraire. L’occasion de venir partager vos coups de cœur, vos coups de gueule, votre dernière lecture, …
.
A la librairie Le Vent des Mots 47 Rue Victor Hugo Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 55 46
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Ami.e.s du Vent des Mots association invites you to the bookshop for a literary breakfast. This is your chance to share your favorites, your gripes, your latest read, …
L’événement Petit déjeuner littéraire Lannemezan a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
À voir aussi à Lannemezan (Hautes-Pyrénées)
- Fête de l’été A la médiathèque La Route des Savoirs Lannemezan 1 juillet 2026
- Séance dédicace Christian Louis A la librairie Le Vent des Mots Lannemezan 1 juillet 2026
- Spectacle equestre, musical, poétique Evolution(s) en extérieur Lannemezan 1 juillet 2026
- Petit déjeuner littéraire A la librairie Le Vent des Mots Lannemezan 4 juillet 2026
- Fête du Club au Centre Equestre du Nébouzan LANNEMEZAN Lannemezan 5 juillet 2026