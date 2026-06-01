Petit tailleur, Cinéma Ermitage, Fontainebleau
Petit tailleur, Cinéma Ermitage, Fontainebleau vendredi 5 juin 2026.
Petit tailleur Vendredi 5 juin, 20h45 Cinéma Ermitage Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T20:45:00+02:00 – 2026-06-05T22:15:00+02:00
Fin : 2026-06-05T20:45:00+02:00 – 2026-06-05T22:15:00+02:00
Apprenti tailleur, Arthur (Arthur Igual) se trouve à un tournant de son existence. Albert (Albert Igual), qui l’aime comme son fils, aimerait beaucoup qu’il reprenne son atelier, à son départ à la retraite. Mais un soir au théâtre, la rencontre de Marie-Julie (Léa Seydoux) remet tout cela en question. Décidé à séduire la jeune comédienne, Arthur lui fabrique une petite robe. Pour son deuxième court métrage, Louis Garrel s’attache à mettre en scène le dilemme vécu par son personnage dans un noir et blanc à l’élégance intemporelle. S’il s’appuie, pour conter cette cristallisation, sur un montage stylisé qui joue des effets de coupe et de vitesse, il approche les gestes du tailleur avec un regard documentaire qui rend un bel hommage à la patience inhérente au métier.
Avec Arthur Igual, Léa Seydoux, Albert Igual, Sylvain Creuzevault, Lolita Chammah
Cinéma Ermitage 6 Rue de France, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art
Louis Garrel, Petit tailleur, 2010 © Bureau 18 – Tournon Films
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