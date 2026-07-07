Petit train touristique Parc Roger Salengro Nevers
mardi 7 juillet 2026 · Parc Roger Salengro · Nevers
Informations pratiques
Nevers
Petit train touristique
Parc Roger Salengro 10 Avenue du Général de Gaulle Nevers Nièvre
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 11:00:00
fin : 2026-08-21 11:45:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-28 2026-07-29
Embarquez pour 45 min d’une visite touristique de Nevers et de ses monuments.
Du quartier historique au quartier commerçant, cette balade commentée vous dévoile les grandes et petites histoires de la cité ducale.
Une balade dépaysante, idéale à faire en famille.
Du 23 juin au 20 septembre, tous les jours sauf le lundi à 11h, 14h, 15h, 16h et 17h.
Informations pratiques
Durée de la visite 45min
Rendez-vous en bas du Parc Salengro, côté rue Henri Barbusse.
– 8 € plein tarif
– 5 € pour les enfants de 3 à 12 ans
– 5 € pour les PMR et étudiants (sur présentation de toutes ces cartes au conducteur du petit train). Pas de minimas sociaux, ni demandeur d’emploi.
Billetterie possible directement auprès du chauffeur du train moyen de paiement accepté après du chauffeur CB, espèces, chèques et chèques vacances.
Conditions générales
Activité uniquement sur présentation d’un billet.
Aucun remboursement ne sera réalisé. Tout achat est définitif. Billet ni repris ni échangé. .
Parc Roger Salengro 10 Avenue du Général de Gaulle Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 46 00 contact@nevers-tourisme.com
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English : Petit train touristique
L’événement Petit train touristique Nevers a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Cap Grand Nevers
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