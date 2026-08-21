Petite Fripouille spectacle tout public Le Champ Commun Augan
mercredi 16 septembre 2026 · Le Champ Commun · Augan
Informations pratiques
Augan
Petite Fripouille spectacle tout public
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 17:30:00
fin : 2026-09-16 18:30:00
Date(s) :
2026-09-16
Toute la famille pourra embarquer à bord du bateau d’Emma et de son pirate Caliko Jack. Emma, une adolescente fascinée par l’univers des fonds marins, nourrit un rêve fou SAUVER LES OCEANS !
Spectacle suivi d’une crêpes party (sucrées et salées) à 19h. .
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51
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English :
L’événement Petite Fripouille spectacle tout public Augan a été mis à jour le 2026-08-21 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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