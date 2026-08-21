Petite Fripouille spectacle tout public Le Champ Commun Augan

Informations pratiques

Augan

Petite Fripouille spectacle tout public

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 17:30:00

fin : 2026-09-16 18:30:00

Date(s) :

2026-09-16

Toute la famille pourra embarquer à bord du bateau d’Emma et de son pirate Caliko Jack. Emma, une adolescente fascinée par l’univers des fonds marins, nourrit un rêve fou SAUVER LES OCEANS !

Spectacle suivi d’une crêpes party (sucrées et salées) à 19h. .

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51

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English :

L’événement Petite Fripouille spectacle tout public Augan a été mis à jour le 2026-08-21 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande