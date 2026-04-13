Petite galerie, grandes idées : expositions des écoles parrainées, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Petite galerie, grandes idées : expositions des écoles parrainées Samedi 23 mai, 17h00 Musée d’Aquitaine Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

L’école Bernard Adour et l’école Bel Air exposent leur marrainage/parrainage avec le musée d’Aquitaine : des rencontres, des découvertes, des apprentissages et des pratiques artistiques et scientifiques. Autant de rendez-vous qui offrent la possibilité de construire ses compétences de visiteur et visiteuse, de rêver, de développer sa personnalité, d’affirmer ses goûts et de montrer que s’intéresser au passé permet de comprendre le présent.

Découvrez les collections permanentes sous un nouveau jour, revisitées par les enfants et leurs enseignantes et enseignants.

Inscrit dans le cadre de la politique d’Education Artistique et Culturelle de la Ville de Bordeaux, ce marrainage/parrainage tisse un lien privilégié entre le musée d’Aquitaine et les deux écoles et permet à tous les élèves de s’approprier les collections.

Musée d’Aquitaine 20 Cours Pasteur, 33000 Bordeaux, France Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556015100 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr Le musée d’Aquitaine présente l’histoire de Bordeaux et de l’Aquitaine depuis la préhistoire jusqu’à nos jours. La richesse de ses collections permet au visiteur de parcourir chronologiquement ou thématiquement l’histoire de l’Aquitaine et de sa métropole régionale, sans oublier l’activité portuaire de Bordeaux avec l’outre-mer, de l’Afrique à la Nouvelle-Calédonie. De l’ordre de 700.000 pièces, les collections du musée d’Aquitaine sont distribuées en trois grands domaines : archéologie, histoire et ethnographie. Exposées sur 5.000 mètres carrés, elles sont présentées selon un parcours chronologique et thématique qui privilégie, selon les cas, la métropole, le Bordelais ou les différents départements de l’Aquitaine.

La classe, l’œuvre !

Lysiane Gauthier