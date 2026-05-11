Lille

Petites brèves musicales

Place de la République (Lille) Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Avec les classes de musique de chambre du Conservatoire à Rayonnement Régional.

Le Conservatoire sort de ses murs et participe à la Nuit des musées, l’occasion pour les élèves de profiter d’une scène et d’un public locaux, et de partager leurs multiples talents.

Entre 20h30 et 23h 15 minutes environ par formation.

Niveau -1 Salle Le chevalier, la princesse et le dragon, art germanique 15e 16e s

Niveau +1 Grand Siècle, France XVIIe s.

Avec les classes de musique de chambre du Conservatoire à Rayonnement Régional.

Le Conservatoire sort de ses murs et participe à la Nuit des musées, l’occasion pour les élèves de profiter d’une scène et d’un public locaux, et de partager leurs multiples talents.

Entre 20h30 et 23h 15 minutes environ par formation.

Niveau -1 Salle Le chevalier, la princesse et le dragon, art germanique 15e 16e s

Niveau +1 Grand Siècle, France XVIIe s. .

Place de la République (Lille) Lille 59000 Nord Hauts-de-France +33 3 20 06 78 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With chamber music classes from the Conservatoire à Rayonnement Régional.

The Conservatoire steps outside its walls to take part in the Nuit des musées, an opportunity for students to take advantage of a local stage and audience, and to share their multiple talents.

Between 8.30pm and 11pm approx. 15 minutes per group.

Level -1: The knight, the princess and the dragon, Germanic art 15th 16th century

Level +1: Grand Siècle, France 17th c.

L’événement Petites brèves musicales Lille a été mis à jour le 2026-05-07 par Hauts-de-France Tourisme