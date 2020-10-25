Petits papiers dansés, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Petits papiers dansés Dimanche 25 octobre 2020, 16h00 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2020-10-25T16:00:00+01:00 – 2020-10-25T16:30:00+01:00

Fin : 2020-10-25T16:00:00+01:00 – 2020-10-25T16:30:00+01:00

Rendez-vous dans l’espace jeunesse de la Bibliothèque pour ce spectacle poétique qui mêle dialogue et danse avec le papier.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « phone », « value »: « 0185539974 »}, {« type »: « email », « value »: « infocontact@cite-sciences.fr »}] La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Un spectacle qui mêle dialogue et danse avec le papier. À partir de 2 ans. Accès libre et gratuit. Art et science – design Evénements – Festicités