Petits Patapons Châtellerault
Petits Patapons Châtellerault samedi 19 septembre 2026.
Châtellerault
Petits Patapons
place Dupleix Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Les bibliothécaires sélectionnent des histoires et les racontent aux bébés et très jeunes enfants. .
place Dupleix Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 11 28 mediatheque.chatellerault-centre@grand-chatellerault.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Petits Patapons
L’événement Petits Patapons Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Châtellerault (Vienne)
- Johnny Hallyday, Lorada Tour Bercy 1995 Loft Cinémas Châtellerault 15 juin 2026
- Café coups de cœur Médiathèque Georges Rouault Châtellerault 17 juin 2026
- Atelier construction jeux d’assemblage La Cabane du Lac Châtellerault 17 juin 2026
- Takakliké Châtellerault 17 juin 2026
- PLEIN DESSIN Châtellerault 18 juin 2026