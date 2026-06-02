Petter Wettre Quartet Le Melville Paris

Quatre musiciens et amis parmi les plus brillants de la place européenne se réunissent autour de l’immense saxophoniste Peter Wettre. Fred Nardin (piano), Romain Sarron (batterie) et Viktor Nyberg (contrebasse) se retrouvent et fusionnent autour de standards et de composition de Petter. La promesse d’un concert exceptionnel. Il y a peu d’occasion d’aussi bien justifier une FOMO.

Petter Wettre : sax

Fred Nardin : piano

Viktor Nyberg : contrebasse

Romain Sarron : batterie

Quatre virtuoses de la musique se réunissent autour du talentueux saxophoniste Peter Wettre pour un concert magique. Avec Fred Nardin au piano, Romain Sarron à la batterie et Viktor Nyberg à la contrebasse.

Le mercredi 17 juin 2026

de 20h30 à 23h00

payant

10 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-17T23:30:00+02:00

fin : 2026-06-18T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-17T20:30:00+02:00_2026-06-17T23:00:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris

https://lemelville.fr/?p=5646



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