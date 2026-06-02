Petter Wettre Quartet Le Melville Paris
Petter Wettre Quartet Le Melville Paris mercredi 17 juin 2026.
Quatre musiciens et amis parmi les plus brillants de la place européenne se réunissent autour de l’immense saxophoniste Peter Wettre. Fred Nardin (piano), Romain Sarron (batterie) et Viktor Nyberg (contrebasse) se retrouvent et fusionnent autour de standards et de composition de Petter. La promesse d’un concert exceptionnel. Il y a peu d’occasion d’aussi bien justifier une FOMO.
Petter Wettre : sax
Fred Nardin : piano
Viktor Nyberg : contrebasse
Romain Sarron : batterie
Quatre virtuoses de la musique se réunissent autour du talentueux saxophoniste Peter Wettre pour un concert magique. Avec Fred Nardin au piano, Romain Sarron à la batterie et Viktor Nyberg à la contrebasse.
Le mercredi 17 juin 2026
de 20h30 à 23h00
payant
10 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-17T23:30:00+02:00
fin : 2026-06-18T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-17T20:30:00+02:00_2026-06-17T23:00:00+02:00
Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=5646
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