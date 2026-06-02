Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Petter Wettre Quartet Le Melville Paris

Petter Wettre Quartet Le Melville Paris

Petter Wettre Quartet Le Melville Paris mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Le Melville

Adresse : 28 Rue Jean Mermoz

Ville : 75008 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Tarif : <p>10 euros.</p>

Quatre musiciens et amis parmi les plus brillants de la place européenne se réunissent autour de l’immense saxophoniste Peter Wettre. Fred Nardin (piano), Romain Sarron (batterie) et Viktor Nyberg (contrebasse) se retrouvent et fusionnent autour de standards et de composition de Petter. La promesse d’un concert exceptionnel. Il y a peu d’occasion d’aussi bien justifier une FOMO.

Petter Wettre : sax

Fred Nardin : piano

Viktor Nyberg : contrebasse

Romain Sarron : batterie

Quatre virtuoses de la musique se réunissent autour du talentueux saxophoniste Peter Wettre pour un concert magique. Avec Fred Nardin au piano, Romain Sarron à la batterie et Viktor Nyberg à la contrebasse.
Le mercredi 17 juin 2026
de 20h30 à 23h00
payant

10 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-17T23:30:00+02:00
fin : 2026-06-18T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-17T20:30:00+02:00_2026-06-17T23:00:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz  75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=5646


Afficher la carte du lieu Le Melville et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)