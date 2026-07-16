Peuple des rues et du bois, Centre nature, Colombes

Informations pratiques

Peuple des rues et du bois Samedi 19 septembre, 19h00 Centre nature Hauts-de-Seine

A partir de 8 ans ; accès libre sur réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Des contes aux légendes racontées par les habitants du Centre Nature, vous découvrirez ses mystères, ses anecdotes oubliées, ses personnages étonnants et l’incroyable destinée du poivrier du Sichuan, témoin silencieux de près d’un siècle d’histoire. Un voyage poétique et initiatique au cœur d’un monde où les animaux parlent encore aux hommes, pour peu que ceux-ci prennent le temps de les écouter.

Par le Théâtre du Kalam

Centre nature 16, rue Solférino, 92700 Colombes Colombes 92700 Fossés Jean Hauts-de-Seine Île-de-France 0147803587 https://www.colombes.fr/annuaire/centre-nature/ [{« type »: « email », « value »: « centrenature@mairie-colombes.fr »}]

Contes « Peuple des rues et du bois »