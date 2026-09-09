Phantom of the Paradise, Opéra national du Rhin, Strasbourg
samedi 19 septembre 2026 · Opéra national du Rhin · Strasbourg
Informations pratiques
Phantom of the Paradise Samedi 19 septembre, 18h00 Opéra national du Rhin Bas-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00
Un compositeur trahi, une œuvre volée, un pacte maudit… et un fantôme qui refuse de quitter la scène. Telle est l’intrigue de cet opéra rock signé Brian de Palma et inspiré du roman Le Fantôme de l’opéra de Gaston Leroux. Quoi de mieux que de redécouvrir ce film culte dans la Grande salle de l’Opéra de Strasbourg ?
En VOST.
Opéra national du Rhin 19 place Broglie, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est +33368987593 https://www.operanationaldurhin.eu L’Opéra de Strasbourg a été édifié entre 1804 et 1821 par l’architecte Villot. Il est construit dans un style néo-classique avec une façade ornée d’un péristyle colossal à colonnes ioniques.
Un compositeur trahi, une œuvre volée, un pacte maudit… et un fantôme qui refuse de quitter la scène. Telle est l’intrigue de cet opéra rock signé Brian de Palma et inspiré du roman Le Fantôme de de…
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