Phares des Hauts-de-France : un patrimoine à préserver, Fort Risban, Calais

Informations pratiques

Phares des Hauts-de-France : un patrimoine à préserver 19 et 20 septembre Fort Risban Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette exposition réalisée par la Fédération Régionale pour la Culture et le Patrimoine Maritimes (FRCPM) présente l’ensemble des phares du littoral, le contexte de leur construction, l’origine de la lentille de Fresnel et les évolutions techniques de la signalisation maritime. Accompagnée de maquettes des principaux grands phares de la région, l’exposition s’intéresse à leur avenir et aux actions entreprises pour leur protection et leur valorisation. Dans le cadre de l’exposition, en partenariat avec l’Association Environnement et Patrimoines du Calaisis (EPAC), une mise en lumière est proposée autour de la préservation du phare de Walde.

Exposition présentée à la poudrière du fort Risban du 10 au 20 septembre. Du lundi au vendredi : de 14 h à 18 h. Samedi et dimanche : de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

Fédération Régionale pour la Culture et le Patrimoine Maritimes (FRCPM)

Fort Risban 15 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 62100 Calais, France Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Cette exposition réalisée par la Fédération Régionale pour la Culture et le Patrimoine Maritimes (FRCPM) présente l’ensemble des phares du littoral, le contexte de leur construction, l’origine de la …

© F. Bertout