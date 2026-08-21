Phares des Hauts-de-France : un patrimoine à préserver, Fort Risban, Calais
samedi 19 septembre 2026 · Fort Risban · Calais
Informations pratiques
Phares des Hauts-de-France : un patrimoine à préserver 19 et 20 septembre Fort Risban Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Cette exposition réalisée par la Fédération Régionale pour la Culture et le Patrimoine Maritimes (FRCPM) présente l’ensemble des phares du littoral, le contexte de leur construction, l’origine de la lentille de Fresnel et les évolutions techniques de la signalisation maritime. Accompagnée de maquettes des principaux grands phares de la région, l’exposition s’intéresse à leur avenir et aux actions entreprises pour leur protection et leur valorisation. Dans le cadre de l’exposition, en partenariat avec l’Association Environnement et Patrimoines du Calaisis (EPAC), une mise en lumière est proposée autour de la préservation du phare de Walde.
Exposition présentée à la poudrière du fort Risban du 10 au 20 septembre. Du lundi au vendredi : de 14 h à 18 h. Samedi et dimanche : de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Fédération Régionale pour la Culture et le Patrimoine Maritimes (FRCPM)
Fort Risban 15 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 62100 Calais, France Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Cette exposition réalisée par la Fédération Régionale pour la Culture et le Patrimoine Maritimes (FRCPM) présente l’ensemble des phares du littoral, le contexte de leur construction, l’origine de la …
© F. Bertout
À voir aussi à Calais (Pas-de-Calais)
- Patrimoine en péril : raviver, réimaginer l’église Notre-Dame de Calais, Église Notre-Dame, Calais 18 septembre 2026
- « mémoire » – exposition d’Agathe VERSCHAFFEL (dessin et peinture), atelier La Duchesse, Calais 18 septembre 2026
- Escape game en réalité virtuelle « Le Trésor de La Buse », Maison du Numérique et de l’Innovation du Calaisis, Calais 19 septembre 2026
- La catastrophe du Pluviôse, Fort Risban, Calais 19 septembre 2026
- Les dernières fouilles archéologiques à Calais par l’image, Commune De Calais – Archives communales, Calais 19 septembre 2026