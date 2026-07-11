Informations pratiques

Fontenay-le-Comte

Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques

22 Rue Rabelais Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 20:30:00

fin : 2026-10-30 21:30:00

Date(s) :

2026-10-30

Spectacle Humour

Sous ses airs de dandy nonchalant, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques s’impose comme l’une des figures les plus brillantes et singulières de l’humour québécois.

Récompensé aux prestigieux Gala Les Olivier 2024 à Montréal pour le Meilleur Spectacle et le Meilleur Auteur, il séduit par une écriture d’une finesse redoutable, mêlant érudition, autodérision et absurdité jubilatoire.

Avec une intelligence hors norme et une culture aussi vaste qu’imprévisible, il crée un univers où Garou croise Victor Hugo, où Sartre devient matière à un sketch délirant, et où chaque référence littéraire se transforme en éclat de rire. Entre poésie désuète, humour cinglant et sincérité touchante, Philippe-Audrey embarque tous les publics dans un seul-en-scène aussi brillant qu’hilarant.

À la fois accessible, profondément humain et follement drôle, son spectacle est un véritable bijou d’écriture porté par une personnalité unique. Une heure de rire intelligent, absurde et irrésistiblement québécois !

Durée 1h I Conseillé à partir de 7 ans

Placement numéroté

Tarif C

Plein tarif (hors abonnement) 25€

Tarif partenaire (hors abonnement) 22€

Tarif réduit (hors abonnement) 15€

Abonnés tout public 20€

Abonnés tarif réduit 13€ .

22 Rue Rabelais Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 05 00 ecc.r.cassin@ville-fontenaylecomte.fr

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Show Humor

L’événement Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin