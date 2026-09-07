Philippe Cara Costea (1925-2006) – Une vie artistique, Centre Culturel de Méréville, Le Mérévillois

Informations pratiques

Philippe Cara Costea (1925-2006) – Une vie artistique 19 et 20 septembre Centre Culturel de Méréville Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Philippe Caracostea (ou Cara Costea – son nom d’artiste) est un peintre et sculpteur aux multiples facettes qui fait partie de cette génération d’après-guerre ayant marqué l’histoire de l’art par le renouveau de la peinture figurative. Méréville est le berceau de son enfance, mais surtout le lieu qui a révélé l’homme et l’artiste qu’il est devenu.

Centre Culturel de Méréville Place de la Halle 91660 Le Mérévillois Le Mérévillois 91660 Méréville Essonne Île-de-France

Exposition autour de Philippe Caracostea

©Cristobal Caracostea