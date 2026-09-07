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AGENDA · Le Mérévillois

Philippe Cara Costea (1925-2006) – Une vie artistique, Centre Culturel de Méréville, Le Mérévillois

samedi 19 septembre 2026 · Centre Culturel de Méréville · Le Mérévillois

Philippe Cara Costea (1925-2006) – Une vie artistique, Centre Culturel de Méréville, Le Mérévillois

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Centre Culturel de Méréville
Adresse
Place de la Halle 91660 Le Mérévillois
Ville
91660 Le Mérévillois
Département
Essonne

Philippe Cara Costea (1925-2006) – Une vie artistique 19 et 20 septembre Centre Culturel de Méréville Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Philippe Caracostea (ou Cara Costea – son nom d’artiste) est un peintre et sculpteur aux multiples facettes qui fait partie de cette génération d’après-guerre ayant marqué l’histoire de l’art par le renouveau de la peinture figurative. Méréville est le berceau de son enfance, mais surtout le lieu qui a révélé l’homme et l’artiste qu’il est devenu.

Centre Culturel de Méréville Place de la Halle 91660 Le Mérévillois Le Mérévillois 91660 Méréville Essonne Île-de-France
Exposition autour de Philippe Caracostea

©Cristobal Caracostea

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