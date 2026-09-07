Visite découverte du Domaine départemental de Méréville, Domaine de Méréville, Le Mérévillois

Informations pratiques

Visite découverte du Domaine départemental de Méréville 18 et 19 septembre Domaine de Méréville Essonne

Nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le domaine départemental de Méréville est aujourd’hui encore l’un des plus beaux exemples de jardin pittoresque de la fin du XVIIIe siècle. Cette découverte guidée, sera l’occasion de découvrir les fabriques et les décors de ce jardin aux allures féeriques pensés par Hubert Robert.

Domaine de Méréville 8 rue Voltaire, 91660 Le Mérévillois, France Le Mérévillois 91660 Méréville Essonne Île-de-France 0161957276 http://www.essonne.fr [{« type »: « email », « value »: « tourisme@caese.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0164949910 »}] A partir d’une construction préexistante du XVIe siècle, le marquis de Laborde aménagea le domaine de Méréville de 1784 à 1794 avec le concours des plus grands artistes de l’époque : Bélanger, Hubert Robert, Augustin Pajou, Jospeh Vernet, Greuze… pour en faire le plus beau parc à l’anglaise d’Europe continentale. La colonne Trajane a été édifiée pendant le quatrième quart du XVIIIe siècle par J. André. Les fabriques ont été très restaurées. Certaines fabriques ont été transférées dans le parc du château de Jeurre à Morigny-Champigny (Essonne). A l’intérieur du château, l’essentiel des aménagements subsiste, ainsi qu’une partie des décors : marbre jaune, glaces, lambris d’acajou, cheminées… N20 sortie Méréville

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©Céline Machy photographe