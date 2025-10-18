Philippe Carron (Peinture) – Dans les prisme des couleurs, Salle François Martin, Mâcon
samedi 19 septembre 2026 · Salle François Martin · Mâcon
Informations pratiques
Philippe Carron (Peinture) – Dans les prisme des couleurs 19 et 20 septembre Salle François Martin Saône-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Philippe Henri Carron est peintre et coloriste professionnel. Il présente des œuvres à l’acrylique avec des toiles et peintures sur bois sur le thème de Lyon et du paysage urbain, au pastel avec des propositions sur papier représentant des paysages de la région de Mâcon et autres ainsi que du collage en sérigraphie avec des paysages et figures sur différents thèmes.Il se livre à une exploration des gammes chromatiques à travers ces différents thèmes contribuant à un dialogue enrichissant entre l’art et la science des couleurs. Son œuvre est un rappel puissant que la couleur n’est pas un simple attribut de la peinture mais une entité vivante, une source inépuisable d’émotions et de questionnements.
Salle François Martin Place Saint-Pierre, 71000 Mâcon Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 39 71 68 Salle d’exposition temporaire.
Philippe Henri Carron est peintre et coloriste professionnel. Il présente des œuvres à l’acrylique avec des toiles et peintures sur bois sur le thème de Lyon et du paysage urbain, au pastel avec des…
©Ville de Mâcon
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