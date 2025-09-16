Philippe Cassard Récital de piano Place Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École

Place Denfert Rochereau Espace AGAPIT Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-15

2026-03-15

Formé au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, il y a obtenu en 1982 les premiers prix de piano et de musique de chambre. Il approfondit ses connaissances pendant deux ans à la Hochschule für Musik de Vienne et reçoit ensuite les conseils du légendaire Nikita Magaloff. Finaliste du Concours Clara Haskil en 1985, il remporte en 1988 le premier prix du Concours international de piano de Dublin. Il est dès lors invité par les plus grands orchestres.

Philippe Cassard présente, à partir de 1993, le cycle intégral de l’œuvre pour piano de Debussy en une journée et quatre récitals, rencontrant à chaque fois un immense succès. Son goût de la musique de chambre et sa passion pour le chant le conduisent à jouer avec de nombreux artistes. Le duo qu’il forme avec la soprano Natalie Dessay à partir de 2011 triomphe plus de 120 fois sur les scènes les plus prestigieuses. .

Place Denfert Rochereau Espace AGAPIT Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77 f.poupeau@saint-maixent-lecole.fr

