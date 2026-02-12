PHILIPPE CAVERIVIERE Amiens

PHILIPPE CAVERIVIERE

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 49 – 49 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 20:00:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

TU CROIS QUE C’EST UNE BONNE IDÉE ?

Nouveau Spectacle

Avec un humour qui navigue entre le rire et l’émotion, Caverivière démontre qu’on peut rire de tout, même des choses les plus douloureuses. Il propose un spectacle superficiel par profondeur , une façon de transformer l’absence en matière à rire. Ce seul-en-scène vous fera découvrir que l’humour est souvent le meilleur moyen de guérir.

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 66 33 33 accueil.megacite@megacite.fr

English:

DO YOU THINK IT’S A GOOD IDEA?

New Show

With humor that veers between laughter and emotion, Caverivière shows that you can laugh at anything, even the most painful things. His show is superficial through and through , a way of transforming absence into laughter. In this one-man show, you’ll discover that humor is often the best way to heal.

