Philippe Caverivière Micropolis Besançon
Philippe Caverivière Micropolis Besançon vendredi 3 décembre 2027.
Besançon
Philippe Caverivière
Micropolis 3 Boulevard Ouest Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-12-03 20:00:00
fin : 2027-12-03
Date(s) :
2027-12-03
Philippe Caverivière en spectacle à Belfort en 2026 et à Dijon, Besançon et Montbéliard en 2027. Réservez vos places en quelques clics avec NG productions !
Découvrez son nouveau spectacle Tu crois que c’est une bonne idée ? . Avec un humour qui navigue entre le rire et l’émotion, Caverivière démontre qu’on peut rire de tout, même des choses les plus douloureuses. Il propose un spectacle superficiel par profondeur , une façon de transformer l’absence en matière à rire. Ce seul-en-scène vous fera découvrir que l’humour est souvent le meilleur moyen de guérir. .
Micropolis 3 Boulevard Ouest Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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L’événement Philippe Caverivière Besançon a été mis à jour le 2026-04-17 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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