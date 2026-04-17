Philippe Caverivière Micropolis Besançon

Besançon

Philippe Caverivière

Micropolis 3 Boulevard Ouest Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-12-03 20:00:00

fin : 2027-12-03

Date(s) :

2027-12-03

Philippe Caverivière en spectacle à Belfort en 2026 et à Dijon, Besançon et Montbéliard en 2027. Réservez vos places en quelques clics avec NG productions !

Découvrez son nouveau spectacle Tu crois que c’est une bonne idée ? . Avec un humour qui navigue entre le rire et l’émotion, Caverivière démontre qu’on peut rire de tout, même des choses les plus douloureuses. Il propose un spectacle superficiel par profondeur , une façon de transformer l’absence en matière à rire. Ce seul-en-scène vous fera découvrir que l’humour est souvent le meilleur moyen de guérir. .

Micropolis 3 Boulevard Ouest Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Philippe Caverivière Besançon a été mis à jour le 2026-04-17 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)