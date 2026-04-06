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PHILIPPE CAVERIVIERE LE PALAIS D’AURON Bourges

PHILIPPE CAVERIVIERE LE PALAIS D’AURON Bourges

PHILIPPE CAVERIVIERE LE PALAIS D’AURON Bourges vendredi 18 septembre 2026.

Lieu : LE PALAIS D'AURON

Adresse : 7 BD LAMARCK

Ville : 18000 Bourges

Département : 18

Début : 2026-09-18

Fin : 2026-09-18

Heure de début : 20:00

PHILIPPE CAVERIVIERE Début : 2026-09-18 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE PALAIS D’AURON 7 BD LAMARCK 18000 Bourges 18

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