Philippe Caverivière « Tu crois que c’est une bonne idée ? », La Grande Scène du Chesnay, Le Chesnay-Rocquencourt

Informations pratiques

Philippe Caverivière « Tu crois que c’est une bonne idée ? » Vendredi 19 mars 2027, 20h30 La Grande Scène du Chesnay Yvelines

1re série : 44 € – 2e série : 39 € – Abonné 1re série : 40 € – Moins de 26 ans : 30 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-19T20:30:00+01:00 – 2027-03-19T21:45:00+01:00

Fin : 2027-03-19T20:30:00+01:00 – 2027-03-19T21:45:00+01:00

DE ET MISE EN SCÈNE PHILIPPE CAVERIVIÈRE

PRODUCTION GILBERT COULLIER PRODUCTIONS ET PHILGOOD PROD

DURÉE 1H15

L’humoriste, auteur et chroniqueur Philippe Caverivière monte sur les planches pour son tout premier seul en scène. Une soirée aussi irrésistible que sensible en compagnie de l’un des humoristes les plus en vue de l’hexagone.

Révélé au grand public sur RTL puis à la télévision dans l’émission « Quelle époque ! » aux côtés de Léa Salamé, Philippe Caverivière démontre que l’on peut rire de tout, même des choses les plus inattendues.

Lucide et imprévisible, il pose son regard aiguisé sur l’actualité et sur le monde. Avec une ironie mordante qui navigue entre le rire et l’émotion, il livre un spectacle à la fois piquant, subtil et redoutablement efficace.

La Grande Scène du Chesnay 37, rue Caruel-de-Saint-Martin Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0611/fListeManifs.aspx?idstructure=0611 »}]

Humour

© Emmanuel Bournot