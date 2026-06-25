PHILIPPE KATERINE SYMPHONIQUE Amiens

Informations pratiques

Amiens

PHILIPPE KATERINE SYMPHONIQUE

2 Place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 20:00:00

fin : 2026-10-08 21:30:00

Date(s) :

2026-10-08

Figure singulière et fantasque de la scène musicale française, Philippe Katerine s’impose par son univers décalé, son humour subtil et une créativité sans cesse renouvelée.

Avec son nouveau projet Aux Anges, il redonne vie à plusieurs chansons emblématiques de son répertoire à travers des arrangements orchestraux inédits, offrant une expérience musicale surprenante et enthousiasmante.

Accompagné du chef d’orchestre Bastien Stil, ensemble ils font dialoguer la fantaisie de la pop et la puissance du répertoire symphonique.

Une expérience artistique originale qui invite le public à redécouvrir l’univers de Philippe Katerine sous un jour nouveau.

Dès 14 ans

Figure singulière et fantasque de la scène musicale française, Philippe Katerine s’impose par son univers décalé, son humour subtil et une créativité sans cesse renouvelée.

Avec son nouveau projet Aux Anges, il redonne vie à plusieurs chansons emblématiques de son répertoire à travers des arrangements orchestraux inédits, offrant une expérience musicale surprenante et enthousiasmante.

Accompagné du chef d’orchestre Bastien Stil, ensemble ils font dialoguer la fantaisie de la pop et la puissance du répertoire symphonique.

Une expérience artistique originale qui invite le public à redécouvrir l’univers de Philippe Katerine sous un jour nouveau.

Dès 14 ans .

2 Place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 77

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English :

A unique and whimsical figure on the French music scene, Philippe Katerine stands out for his offbeat style, subtle humor, and ever-evolving creativity.

With his new project, *Aux Anges*, he breathes new life into several iconic songs from his repertoire through original orchestral arrangements, offering a surprising and exhilarating musical experience.

Accompanied by conductor Bastien Stil, together they create a dialogue between the whimsy of pop and the power of the symphonic repertoire.

An original artistic experience that invites the audience to rediscover Philippe Katerine’s world in a new light.

Ages 14 and up

L’événement PHILIPPE KATERINE SYMPHONIQUE Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS