Philippe Katerine, Théâtre Alexandre Dumas, Saint-Germain-en-Laye

Informations pratiques

Philippe Katerine Mercredi 23 septembre, 20h30 Théâtre Alexandre Dumas Yvelines

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T20:30:00+02:00 – 2026-09-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-23T20:30:00+02:00 – 2026-09-23T22:30:00+02:00

Philippe Katerine investit la scène du Théâtre Alexandre Dumas à Saint-Germain-en-Laye pour un concert symphonique intitulé Aux Anges, accompagné de l’Orchestre national d’Île-de-France sous la direction de Bastien Stil. Une soirée qui promet une relecture inédite de son répertoire, entre pop et écriture orchestrale. Les billets sont disponibles dès maintenant, pensez à réserver votre place rapidement.

Philippe Katerine s’empare de la scène du Théâtre Alexandre Dumas pour un concert symphonique hors du commun à Saint-Germain-en-Laye

Pour ce concert au Théâtre Alexandre Dumas, Philippe Katerine présente Aux Anges dans une version symphonique inédite, aux côtés de l’Orchestre national d’Île-de-France, dirigé par le chef Bastien Stil. La puissance de l’orchestre vient sublimer ses compositions dans un dialogue entre musique contemporaine et écriture symphonique, pour une durée de 1h30 sans entracte. Un rendez-vous rare en Île-de-France.

Philippe Katerine Symphonique

Ce concert symphonique à Saint-Germain-en-Laye propose une relecture poétique, onirique, voire féerique du répertoire de Philippe Katerine, où la pop bouscule ses propres codes au contact de l’orchestre. Pour les amateurs de musique live en Île-de-France, vous pouvez également consulter l’agenda des concerts à Paris pour découvrir d’autres événements musicaux à venir dans la région.

Théâtre Alexandre Dumas 3 Rue Henri IV, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France

Philippe Katerine