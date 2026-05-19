PHILIPPINE DELAIRE Petit Kursaal Besançon

Besançon

PHILIPPINE DELAIRE

Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-21 20:00:00

fin : 2027-01-21

Date(s) :

2027-01-21

Philippine Delaire en spectacle au Petit Kursaal à Besançon pour le festival Drôlement Bien.

C’est au travers de ses personnages hauts en couleur qui ont fait son succès sur les réseaux sociaux que Philippine Delaire vous parle de la famille et de ses réticences à en créer une, du temps qui passe et du talent qu’il faut pour être grand sans être adulte. Une énergie folle et communicative, un spectacle solaire, et une question et vous, que diriez-vous à l’enfant que vous étiez ?

Jeudi 21 janvier, 20h Petit Kursaal?

Spectacle non accessible aux moins de 12 ans. .

Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : PHILIPPINE DELAIRE

L’événement PHILIPPINE DELAIRE Besançon a été mis à jour le 2026-05-19 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)